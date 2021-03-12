Сильные магнитные бури обрушатся на Землю в марте

Повышение солнечной активности будет регистрироваться 13, 15, 20, 21, 29 и 30 марта. Самые сильные бури ожидаются 18, 19 и 28 марта.
Вот что советуют врачи:
- проводите меньше времени на солнце,
- пейте больше жидкости, ешьте больше растительной пищи
- сделайте утреннюю тренировку — несколько простых упражнений улучшат кровообращение, избавят от стресса и погодной зависимости,
- выполняйте дыхательные упражнения, например, во время ходьбы,
- принимайте контрастный душ, меняя холодную и горячую воду каждые 10−15 секунд.