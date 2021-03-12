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12 марта
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Жизнь

Сильные магнитные бури обрушатся на Землю в марте

Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца сообщила о сильных магнитных возмущениях, которые накроют Землю в марте.

Магнитная буря.
Магнитная буря.
visualhunt.com

Повышение солнечной активности будет регистрироваться 13, 15, 20, 21, 29 и 30 марта. Самые сильные бури ожидаются 18, 19 и 28 марта.

Вот что советуют врачи:

  • проводите меньше времени на солнце,
  • пейте больше жидкости, ешьте больше растительной пищи
  • сделайте утреннюю тренировку — несколько простых упражнений улучшат кровообращение, избавят от стресса и погодной зависимости,
  • выполняйте дыхательные упражнения, например, во время ходьбы,
  • принимайте контрастный душ, меняя холодную и горячую воду каждые 10−15 секунд.
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