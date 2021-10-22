Из-за сильного ветра с кремлевской стены сорвало зубец

Конструкция упала и повредила один из зубцов стены. Место ЧП оцепили.
Никто не пострадал, сообщили очевидцы.
Ранее в столице было объявлено штормовое предупреждение.
Синоптики в Алтайском крае также обещают сильные порывы ветра 23 октября.
В Москве из-за сильного порыва ветра упали строительные леса на кремлевской стене, где шла реставрация, сообщает ТАСС.
Конструкция упала и повредила один из зубцов стены. Место ЧП оцепили.
Никто не пострадал, сообщили очевидцы.
Ранее в столице было объявлено штормовое предупреждение.
Синоптики в Алтайском крае также обещают сильные порывы ветра 23 октября.
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