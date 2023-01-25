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Жизнь

Сильный снег и ветер накроют Алтайский край, но потеплеет до +1

Порывы ветра могут усилиться до 9−14 м/с в Алтайском крае 26−27 января. Местами — до 17−22 м/с. Также ожидаются метели и сильный снег, рассказали в региональном Гидрометцентре. Подробнее о погоде в ближайшие дни.

Снег. Мокрый снег.
Снег. Мокрый снег.
СС0

Погода в Алтайском крае 26−28 января

В Алтайском крае ночью 26 января ожидаются −8…−13 градусов, а днем −3…−8 градусов. Прогнозируют снег и метели. На дорогах вероятна гололедица.
Ветер будет юго-западный, до 22 м/с.

Ночью 27 января в Алтайском крае установятся −11…−16 градусов, местами −5…−10 градусов.
Днем также возможны −5…−10 градусов, преимущественно без осадков. Местами в предгорьях потеплеет до −4…+1 градусов.

Ночью 28 января температура достигнет −6…−11 градусов, местами до -16. Днем снова обещают −5…−10 градусов.

Очистка дворов от снега.
Очистка дворов от снега.
barnaul.org

Погода в Барнауле 26−28 января

Ночью 26 января в Барнауле ожидаются −9…−11 градусов, а днем −5…−7 градусов. С небольшим снегом и гололедом. Ветер будет юго-западный, до 15 м/с.

Ночью 27 января возможны −11…−13 градусов, а днем −6…−8 градусов. Сутки пройдут преимущественно без осадков.

Ночью 28 января в Барнауле обещают −8…−10 градусов, а днем −6…−8 градусов. Также преимущественно без осадков.

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