Сильный снегопад повалил сотни деревьев в Кемерове (фото и видео)

Из-за последствий сильного снегопада движение в городе оказалось парализованным. Даже самолеты не смогли вылететь из аэропорта.
«Не справились с тяжестью осадков и деревья. Жители в соцсетях делятся фотографиями упавших деверев по всему городу», — отмечает издание.
Некоторые деревья упали на припаркованные во дворах автомобили. Цены на такси моментально выросли в пять и более раз.
Примечательно, что региональный Гидрометеоцентр спрогнозировал на ночь 26 сентября умеренные осадки и температуру −2…+3 градуса.
«Однако утром воскресенья кемеровчан ждал сюрприз — настоящий снегопад», — пишет местное издание.
Кемеровская ГИБДД порекомендовало местным жителям отказаться от поездок на машине, особенно по трассе
Напомним, в Алтайском крае ночью в понедельник, 27 сентября, метеорологи пообещали похолодание до -8 градусов.