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Жизнь

Сильный снегопад повалил сотни деревьев в Кемерове (фото и видео)

В Кемерове в воскресенье утром, 26 сентября, прошел сильный снегопад, сообщает «Сибдепо».

Снегопад повалил сотни деревьев в Кемерове. 26 сентября 2021 года.
Снегопад повалил сотни деревьев в Кемерове. 26 сентября 2021 года.
sibdepo.ru со ссылкой на соцсети.

Из-за последствий сильного снегопада движение в городе оказалось парализованным. Даже самолеты не смогли вылететь из аэропорта.

«Не справились с тяжестью осадков и деревья. Жители в соцсетях делятся фотографиями упавших деверев по всему городу», — отмечает издание.

Некоторые деревья упали на припаркованные во дворах автомобили. Цены на такси моментально выросли в пять и более раз.

Примечательно, что региональный Гидрометеоцентр спрогнозировал на ночь 26 сентября умеренные осадки и температуру −2…+3 градуса.

«Однако утром воскресенья кемеровчан ждал сюрприз — настоящий снегопад», — пишет местное издание.

Кемерово засыпало толстым слоем снега. 26 сентября 2021 года.
Кемерово засыпало толстым слоем снега. 26 сентября 2021 года.
sibdepo.ru со ссылкой на соцсети.
Кемерово засыпало толстым слоем снега. 26 сентября 2021 года.
Кемерово засыпало толстым слоем снега. 26 сентября 2021 года.
sibdepo.ru со ссылкой на соцсети.
Кемерово засыпало толстым слоем снега. 26 сентября 2021 года.
Кемерово засыпало толстым слоем снега. 26 сентября 2021 года.
sibdepo.ru со ссылкой на соцсети.
Кемерово засыпало толстым слоем снега. 26 сентября 2021 года.
Кемерово засыпало толстым слоем снега. 26 сентября 2021 года.
sibdepo.ru со ссылкой на соцсети.
Кемерово засыпало толстым слоем снега. 26 сентября 2021 года.
Кемерово засыпало толстым слоем снега. 26 сентября 2021 года.
sibdepo.ru со ссылкой на соцсети.
Кемерово засыпало толстым слоем снега. 26 сентября 2021 года.
Кемерово засыпало толстым слоем снега. 26 сентября 2021 года.
sibdepo.ru со ссылкой на соцсети.

Кемеровская ГИБДД порекомендовало местным жителям отказаться от поездок на машине, особенно по трассе


Напомним, в Алтайском крае ночью в понедельник, 27 сентября, метеорологи пообещали похолодание до -8 градусов.

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