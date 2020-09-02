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Жизнь

Сильный ветер, грозы и 30-градусная жара одновременно разгуляются в Алтайском крае

Жаркая погода в Алтайском крае будет соседствовать с сильным ветром в среду, 2 сентября, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Шторм. Ветер. Дождь.
Шторм. Ветер. Дождь.
СС0

Дневные температуры составят +25…+30 градусов. «Местами по северо-востоку кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман», — говорится в сообщении синоптиков.

Ветер будет юго-западный, 7−12 метров в секунду, местами порывы до 17 метров.

В Барнауле будет преимущественное без осадков. Температура в краевой столице составит +25…+27 градусов. Ветер юго-западный, 7−12 метров в секунду.

Также напомним, что во второй половине первой декады сентября местами в Алтайском крае ожидаются заморозки до 0…-2 градусов.

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