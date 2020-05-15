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Жизнь

Сильный ветер и грозы ударят по Алтайскому краю в разгар аномальной жары

Грозы и сильный ветер ожидаются в Алтайском крае в пятницу, 15 мая. При этом в регионе в этот день еще будет аномально жаркая погода.

Непогода. Дождь и шторм. Гроза с ветром.
Непогода. Дождь и шторм. Гроза с ветром.
СС0

Согласно прогнозу алтайского Гидрометцентра, температуры в крае составят +30…+35 градусов. Кратковременные дожди и грозы 15 мая ожидаются в юго-западных районах.

Ветер будет южный, 5−10 метров в секунду, по западу местами порывы будут до 15−20 метров в секунду.

В Барнауле в этот день будет без осадков. Днем в краевой столице ожидается +30…+32 градуса. Ветер южный, 5−10 метров в секунду.

Напомним, что в данный момент в крае действует штормовое предупреждение из-за аномально жаркой погоды и высокой пожароопасности.

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