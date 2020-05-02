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Жизнь

Сильный ветер и штормовое предупреждение: какая погода будет в Алтайском крае

Весьма теплая погода, которая будет сопровождаться сильным ветром, ожидается в Алтайском крае в ближайшие двое суток.

Ветер
Ветер
СС0

Днем 2 мая в регионе будет +19…+24 градуса. При этом в крае не ожидается осадков. Ветер западный, 7−12 метров в секунду, местами порывы до 17 метров.

Днем 3 мая температура в Алтайском крае составит +22…+27 градусов. Местами по западу ожидаются кратковременные дожди, грозы.

Ветер будет северо-восточный, 5−10 метров в секунду, местами порывы 13−18 метров.

Также напомним, что в регионе объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности. Чрезвычайная пожароопасность (пятый класс горимости) отмечаетя в Ключевском, Баевском, Тогульском, Алейском, Кулундинском, Угловском, Усть-Калманском районах и Славгороде.

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