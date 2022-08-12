Сильный ветер, ливни и «опасная» жара. Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае

Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае на выходные 13 и 14 августа. Как сообщают в региональном Гидрометцентре, возможны дожди, грозы, сильные ливни, град и ветер до 27 м/с.

Погода в Алтайском крае 13−15 августа

Ночью 13 августа в Алтайском крае ожидается температура +12…+17 градусов. В некоторых районах возможны кратковременные дожди, грозы и град. Ветер будет западный, скоростью 5−10 м/с. Местами он усилится до 15−20 м/с, а при грозах — до 25−27 м/c.

Днем вероятны +24…+29 градусов — также с кратковременными дождями, грозами и градом.

Ночью 14 августа в регионе градусник покажет +11…+16 градусов, а днем +22…+27 градусов. Синоптики также обещают кратковременные дожди и сильные ливни.

Ночью 15 августа установятся +8…+13 градусов, а днем +19…+24 градуса. Местами снова прогнозируют дожди и грозы.

Ливень в Барнауле. Дмитрий Лямзин.

Погода в Барнауле 13−15 августа

Ночью 13 августа в Барнауле столбик термометра поднимется до +13…+15 градусов, а днем до +25…+27 градусов. Ожидаются кратковременные дожди и гроза. Ветер будет западный, 5−10 м/с (местами — до 15 м/с).

Ночью 14 августа в краевой столице будут +12…+14 градусов, а днем потеплеет до +23…+25 градусов — с дождями.

Ночью 15 августа температура достигнет +9…+11 градусов, а днем +20…+22 градусов. Сутки пройдут преимущественно без осадков.

Кроме того, до 15 августа сохранится высокая (4 класс) и чрезвычайная (5 класс) пожароопасность.