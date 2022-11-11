Сильный ветер, мокрый снег и до -6. Какая погода будет в Алтайском крае на выходных 12−13 ноября

В Алтайском крае продолжает идти снег. Какая погода будет на выходных 12−13 ноября, рассказали в региональном Гидрометцентре.

Погода в Алтайском крае 12−13 ноября

Ночью 12 ноября в Алтайском крае ожидается температура −1…−6 градусов. В большинстве районов пройдет снег. Ветер будет юго-западный, 4−9 м/с. Местами он усилится до 14 м/с.

Днем потеплеет до 0…+5 градусов. Вероятны небольшой мокрый снег, метели и гололед, а также юго-западный ветер до 22 м/с.

Ночью 13 ноября в регионе возможны 0…-5 градусов, а днем +1…+6 градусов. С мокрым снегом, метелями и гололедом. Днем градусник покажет +1…+6 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 9−14 м/с, а местами усилится до 18−23 м/с.

Погода в Барнауле 12−13 ноября

Ночью 12 ноября в Барнауле прогнозируют −1…−3 градусов, а днем 0…+2 градусов. Временами ожидается снег. Возможна метель. Ветер будет юго-западный, до 17 м/с.

Ночью 13 ноября похолодает до 0…-2 градусов, а днем вероятна температура +1…+3 градусов, снова с мокрым снегом и гололедом. Скорость юго-западного ветра составит 9−14 (местами до 19) м/с.