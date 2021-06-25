Силовики разгромили мощную преступную группу вора в законе Резо Тбилисского

Силовые структуры разоблачили преступную группу некоего Реваза Кахмазова — вора в законе более известного по кличке «Резо Тбилисский». Специальный пресс-релиз об этой удаче размещен на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении 12 лиц, которые под руководством Резо Тбилисского состояли в преступном сообществе.

Причем все они руководили «структурными подразделениями» этого сетевого криминала.

Все эти и другие преступники уже находились в местах лишения свободы, где занимались тем, что «вымогали денежные средства у других заключенных».

«С октября 2017 года по декабрь 2018-го обвиняемые по указанию Кахмазова и при его участии, содержась под стражей в исправительных учреждениях Московской, Рязанской областей, а также Республики Татарстан, совершили 14 вымогательств денежных средств с применением насилия либо угрозой его применения у заключенных на общую сумму более 16 млн рублей», — отмечают в генпрокуратуре.

Деньги преступникам на банковские карты переводили родственники потерпевших. В значительной степени они поступали затем лично Кахмазову, который сейчас скрывается от следствия за пределами России.

Все вымогатели теперь обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ («участие в преступном сообществе, руководство его структурными подразделениями») и ч. 3 ст. 163 УК РФ («вымогательство»).