Силовики разгромили мощную преступную группу вора в законе Резо Тбилисского

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении 12 лиц, которые под руководством Резо Тбилисского состояли в преступном сообществе.
Причем все они руководили «структурными подразделениями» этого сетевого криминала.
Все эти и другие преступники уже находились в местах лишения свободы, где занимались тем, что «вымогали денежные средства у других заключенных».
«С октября 2017 года по декабрь 2018-го обвиняемые по указанию Кахмазова и при его участии, содержась под стражей в исправительных учреждениях Московской, Рязанской областей, а также Республики Татарстан, совершили 14 вымогательств денежных средств с применением насилия либо угрозой его применения у заключенных на общую сумму более 16 млн рублей», — отмечают в генпрокуратуре.
Деньги преступникам на банковские карты переводили родственники потерпевших. В значительной степени они поступали затем лично Кахмазову, который сейчас скрывается от следствия за пределами России.
Все вымогатели теперь обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ («участие в преступном сообществе, руководство его структурными подразделениями») и ч. 3 ст. 163 УК РФ («вымогательство»).