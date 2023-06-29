Силушка фермерская. Как алтайские аграрии сошлись в схватке не на жизнь, а на смех — фоторепортаж altapress.ru

Напряженная битва на глазах у толпы, в поле, где побеждают самые сильные и хитрые. Нет, это не «голодные», а веселые Фермерские игры на форуме «День сибирского поля 2023». Как и за что боролись алтайские аграрии — покажем в фоторепортаже altapress.ru.

Битва с зарядкой

Первые Фермерские игры заводы «Алмаз» провели в прошлом году. Идея дурашливого состязания с олимпийским размахом настолько понравилась организаторам и публике, что ее решили превратить в традицию.

В этот раз в играх участвуют восемь команд. В них входят обычные механизаторы, водители тракторов и другие аграрии разных сельхозпредприятий региона.

Перед началом схватки публику разогревает энергичная кавер-группа, футбольные дартс и бильярд.

Болельщики на трибунах достают цветные помпоны — многие заранее нарезали их из пакетов «маечек». То есть из любви к участникам потратили время и даже использовали вторсырье. За все старания этих умельцев ждет награда: самой активной группе поддержки сулят пять литров пенного напитка.

Вторые Фермерские игры. Анна Зайкова Вторые Фермерские игры. Анна Зайкова Вторые Фермерские игры. Анна Зайкова

Самим же атлетам предстоит бороться за внимание, аплодисменты и деньги. В этом году призовой фонд составляет 150 тыс. рублей. Комментируют игру журналист «Матч ТВ» Михаил Меламед.

Начало соревнований вовсе не кровожадное. Спортсмены, уже нарядившиеся в яркую форму, встают на энергичную зарядку. Разминают выращенные наверняка на «настоящей» мясной колбасе мышцы.

А тем временем ведущий потихоньку подтрунивает над участниками в микрофон: «Кажется, кто-то уже молит о пощаде. Ой, забыл сказать: зарядка длится 18 минут!».

Вторые Фермерские игры. Анна Зайкова Вторые Фермерские игры. Анна Зайкова Вторые Фермерские игры. Анна Зайкова

Сентиментальный ниндзя

Первым испытанием становятся бои на «березах» . Конечно, участники не дерутся деревяшками, лишь стоят на них. Орудие же — тяжелые мешки. Бить по голове нельзя, кто первый коснется земли — вылетает. Игра в паре до двух побед. Буквально рыцарский турнир и упражнение на балансировку в одном флаконе.

Каждый из силачей использует разные боевые стили и тактики, предугадать кто победит бывает очень непросто. Букмекерским конторам стоит задуматься об этих играх.

Например, на поле выходят два участника с разительной разницей в росте. Ставите на того, кто выше и шире в плечах? Ошибка! Миниатюрный боец, словно ниндзя, молниеносно нагибаясь, уворачивается от тяжелого мешка, а далее наносит серию ударов. «Великан» не выдерживает и касается стопой земли.

Вторые Фермерские игры. Анна Зайкова Вторые Фермерские игры. Анна Зайкова Вторые Фермерские игры. Анна Зайкова

Следующая пара участников похожа на богородскую игрушку «мужик и медведь»: крепкие, коренастые, серьезные. Но об их бое все уже давно сказал Владимир Высоцкий: «Вот он ударил раз, два, три – и сам лишился сил. Мне руку поднял рефери, которой я не бил».

Некоторые теряющие равновесие бойцы не могут смириться со стремительно приближающимся поражением и, как за последнюю соломинку, хватаются за чужой мешок. Или влетают «щучкой» в грудь соперника. Но строгий судья все видит.

Колесо силы

Следующее испытание не менее сурово. Участникам предстоит с одной точки поля в другую перенести колесо трактора, переворачивая его по земле. То есть так, будто они не знают, как на самом деле работают колеса. 130-килограммовый инвентарь должен сделать около 20 оборотов.

Вторые Фермерские игры. Анна Зайкова Вторые Фермерские игры. Анна Зайкова Вторые Фермерские игры. Анна Зайкова

В руках мастеров такая махина напоминает прыгающий резиновый мячик. Первый же спортсмен выдает рекордный результат: 39,5 секунд. Как сообщает комментатор, этот силач с 12 лет в тяжелой и легкой атлетике — «в зависимости от того, поел он или нет».

Самый возрастной участник в этом раунде — 52-летний механизатор Владимир, отец пятерых детей. Самый юный — 19-летний Сергей, который почти четверть жизни посвятил вольной борьбе.

Далее сельских спортсменов ждут непростая полоса препятствий и перетягивание каната. В итоге победила вовсе не Дружба — предприятие этого села даже не участвовало. Главный приз получила команда «ИП глава КФХ Белан».