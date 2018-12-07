Симфоническое шоу в ТРЦ «Пионер» или Как сделать выходные идеальными

Согласно опросам, 67% женщин в выходные не отдыхают, а стирают, убирают, готовят — и в понедельник уставшие идут на работу. А это не только уменьшает шансы на успехи в карьере, но и грозит проблемами со здоровьем. И как же исправить ситуацию?

Если вы в понедельник традиционно завидуете коллегам, которые за выходные умудрились не только выспаться, но еще и повеселиться с друзьями, и провести время с детьми, то похоже, ваш диагноз — «хроническое неумение планировать досуг». По крайней мере, так это называет Лаура Вандеркам, специалист по тайм-менеджменту и автор книги «Что делают на выходных успешные люди».

Но не торопитесь отчаиваться, все еще поправимо. Это как раз тот редкий случай, когда поможет самолечение в домашних условиях. Вот что говорит эксперт:

Если вы напряженно работаете всю неделю, два дня выходных вам абсолютно необходимы — именно они защищают вас от профессионального выгорания и проблем со здоровьем. Однако просидеть 48 часов у телевизора, отвлекаясь лишь на рейды к стиральной машине, не значит хорошо отдохнуть.

Такой досуг не поможет вам снять накопленное за неделю напряжение и перезагрузиться, чтобы к понедельнику быть полными энергии. «Выходные нужно провести так, чтобы они стали источником положительных эмоций, а не разочарований», — наставляет Лаура Вандеркам. А чтобы это удалось, важно правильно организовать время в выходные дни.

1. Планировать выходные с начала недели Во-первых, так вы дадите себе больше времени на выбор между одинаково привлекательными выставками и вечеринками. Во-вторых, получите положительные эмоции от предвкушения приятного досуга. И в-третьих, будете уверены, что скучные занятия вроде уборки не заполнят все свободное время — ведь у вас есть целых пять дней, чтобы разгрузить выходные. Что у вас значится в типичном субботнем списке? Разобрать шкаф?! Перегладить белье?! Если браться за все разом, эти занятия могут погубить уик-энд. А если часть задач выполнить в будни, у вас освободится масса свободного времени на выходных.

2. Не перегружать ежедневник Когда список дел на выходные выглядит не менее внушительно, чем деловое расписание, стресс неминуем. Жесткий тайминг способен убить все удовольствие от отдыха. Поэтому не пытайтесь объять необъятное: двух-трех крупных дел на день вполне достаточно — должно же у вас остаться время полениться!

3. Больше физической активности Чем больше сидите на работе, тем более активной должна быть ваша жизнь в выходные — смена деятельности, как известно, лучший отдых. И побольше пеших прогулок! Монотонное перебирание ногами на свежем воздухе в течение 20 минут, как свидетельствует магнитно-резонансная томография мозга, усиливает деятельность последнего, а еще напрямую вызывает ощущение счастья.

4. Встречаться с друзьями! Приятный вечер в кругу симпатичных вам людей — лучший способ встряхнуться перед рабочей неделей. По крайней мере 94% волонтеров, посвятивших воскресенье социализации, признались, что это улучшило их настроение и придало сил.

5. Уйти в офлайн Привычка отключать телефон, не проверять почту и не обновлять каждые 10 минут страничку в социальных сетях просто необходима, если вы намерены качественно отдохнуть. Увидите, сколько времени на реальное общение у вас высвободится, как только отложите гаджеты.

У нас есть отличная идея для того, чтобы провести выходные максимально приятно, полезно и качественно в торгово-развлекательном центре ПИОНЕР!

Источник: ТРЦ «Пионер»

В эту субботу, 8 декабря, мы приглашаем вас на очередную встречу со школой поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». В этот раз будут рассказывать про правила безопасности в городе и природной среде, как собираться в лес и о чём периодически говорить с ребёнком. А также вас ждут #БезвредныеСоветы по поведению в торговых центрах, на массовых мероприятиях, в общественном транспорте. Мероприятие будет проходить на фудкорте ТРЦ, по окончании каждый ребёнок получит именной диплом. Вход бесплатный, предварительная регистрация не требуется, начало регистрации на месте в 16.00, начало лекций в 16.30. Приходите всей семьёй!

А в воскресенье, 9 декабря, с 16.00 до 19.00 пройдет легендарное симфоническое шоу от Симфонического оркестра Государственной филармонии Алтайского края под руководством дирижера Дмитрия Лузина.

Как сделать выходные идеальными. Источник: ТРЦ «Пионер»

Музыканты-виртуозы исполнят популярные мировые хиты из художественных фильмов, мюзиклов, телевизионных передач.

Вход свободный!

Ждем вас!

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