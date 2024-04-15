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Жизнь

Симфония Pink Floyd, «встреча» с Фрейдом, «изи» Поттер. 11 идей, куда сходить в Барнауле

Altapress.ru придумал, чем заняться в Барнауле на этой неделе: например, сходить на концерт рок-группы «Пионерлагерь Пыльная Радуга», посмотреть фильм про Фрейда или проверить свои знания по «Гарри Поттеру».

Концерт "Tribute to Pink FIoyd" в Филармонии.
Концерт "Tribute to Pink FIoyd" в Филармонии.
www.filarmonia22.ru

В кино

Драма Мэтта Брауна «По Фрейду» в сети кинотеатров «Киномир» — с 18 апреля, 18+

Философская притча Ким Ки Дука «Весна, лето, осень, зима… и снова весна» в «Премьере» — 17 апреля, 15:30, 18+

Фильм «Весна, лето, осень, зима… и снова весна».
Фильм «Весна, лето, осень, зима… и снова весна».
Кадр из фильма «Весна, лето, осень, зима… и снова весна»

В театр

«Антигона» в Театре драмы — 20 марта, 17:30, 16+

«Бойцовский клуб» в Молодежном театре — 18 апреля, 18:30, 18+

«Призрак Оперы. Фантом» в Музыкальном театре — 15 апреля, 19:00, 16+

«10 дней блаженства» в Крепостном театре — 21 апреля, 19:00, 16+

Кадр из фильма &quot;Бойцовский клуб&quot;
Кадр из фильма "Бойцовский клуб"
https://www.kinopoisk.ru

В музей

Выставка работ Рерихов «Ковчег будущего» в музее «Город» — до 16 апреля, ср-вс с 10:00 до 18:00, 0+

Картина Николая Рериха &quot;Заморские гости&quot;
Картина Николая Рериха "Заморские гости"
Wikimedia Commons

На концерт

Концерт «Tribute to Pink FIoyd» в Филармонии — 17 апреля, 18:30, 12+

Тур юбилея второго альбома рок-группы «Пионерлагерь Пыльная Радуга» «Хлам» в Hairy Lemon — 19 апреля, 18:00, 18+

На игру

Интеллектуальная игра ИЗИ #1 «Опере» — 20 апреля, 17:00, 18+

Паб-квизы в Барнауле.
Паб-квизы в Барнауле.
Егор Петров

Для детей

Театрализованная программа «Волшебный мир кукол» в театре кукол «Сказка» — 20 апреля, 12:30, 6+

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