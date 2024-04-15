Симфония Pink Floyd, «встреча» с Фрейдом, «изи» Поттер. 11 идей, куда сходить в Барнауле

В кино
Драма Мэтта Брауна «По Фрейду» в сети кинотеатров «Киномир» — с 18 апреля, 18+
Философская притча Ким Ки Дука «Весна, лето, осень, зима… и снова весна» в «Премьере» — 17 апреля, 15:30, 18+
В театр
«Антигона» в Театре драмы — 20 марта, 17:30, 16+
«Бойцовский клуб» в Молодежном театре — 18 апреля, 18:30, 18+
«Призрак Оперы. Фантом» в Музыкальном театре — 15 апреля, 19:00, 16+
«10 дней блаженства» в Крепостном театре — 21 апреля, 19:00, 16+
В музей
Выставка работ Рерихов «Ковчег будущего» в музее «Город» — до 16 апреля, ср-вс с 10:00 до 18:00, 0+
На концерт
Концерт «Tribute to Pink FIoyd» в Филармонии — 17 апреля, 18:30, 12+
Тур юбилея второго альбома рок-группы «Пионерлагерь Пыльная Радуга» «Хлам» в Hairy Lemon — 19 апреля, 18:00, 18+
На игру
Интеллектуальная игра ИЗИ #1 «Опере» — 20 апреля, 17:00, 18+
Для детей
Театрализованная программа «Волшебный мир кукол» в театре кукол «Сказка» — 20 апреля, 12:30, 6+
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