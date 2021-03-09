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Символы любви и восхищения вручили барнаульские единороссы женщинам краевой столицы

Букеты тюльпанов вручили активисты Барнаульского местного отделения «Единой России» в Международный женский день.

Активисты «Единой России» поздравляют женщин с 8 Марта.
Активисты «Единой России» поздравляют женщин с 8 Марта.
Пресс-служба "Единой России"

Мужская часть членов и сторонников «Единой России» вышла на улицы Барнаула, чтобы вручить жительницам краевой столицы букеты тюльпанов.

— Мы рады поздравить наших замечательных дам с 8 марта. Издавна женщина олицетворяет красоту, нежность и саму жизнь. Милые дамы, помимо потрясающих успехов во всех сферах жизни, вы не забываете одарять нас, мужчин, заботой и теплом. Вы — лучшее в этом мире. Мы невероятно вами гордимся! Пусть наступившая весна озаряет яркими красками вашу жизнь. Мы же, мужчины, приложим все силы, чтобы беречь вас и дарить вам только положительные эмоции, — поздравил женщин секретарь Барнаульского местного отделения «Единой России» Юрий Еремеев.

Вместе с ростовыми куклами-медведями и волонтерами на улицы города вышли секретарь местного отделения, депутаты «Единой России» в Алтайском краевом Заксобрании и Барнаульской гордуме. Так, Юрий Еремеев, Дмитрий Аганов, Дмитрий Абалымов, Дмитрий Ильиных, Иван Огнев и Сергей Струченко поздравили прекрасную половину краевого центра в микрорайоне Новосиликатный, вблизи торговых центров «Огни», «Бум», «Пионер» и Galaxy.

«Неожиданный и очень приятный сюрприз с самого утра», — так оценили акцию барнаульских единороссов жительницы краевой столицы.

— С дочками пошли покупать себе подарки, а тут, на подходе к торговому центру, такой приятный сюрприз. Зарядили нас позитивом на весь день, — поделилась многодетная мама Екатерина.

Активисты «Единой России» поздравляют женщин с 8 Марта.
Активисты «Единой России» поздравляют женщин с 8 Марта.
Пресс-служба «Единой России»

По словам партийцев, выбор дарить женщинам именно тюльпаны не случаен. На языке цветов тюльпан означает признание в любви и восхищение.

— Именно об этих чувствах мы хотели рассказать нашим прекрасным женщинам, — сказал Еремеев.

Всего партийцы раздали несколько тысяч букетов тюльпанов во всех районах Барнаула.

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