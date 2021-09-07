Сын бывшего высокопоставленного чиновника на Алтае рассказал, почему отца не отпустили по УДО

Во время рассмотрения прошения об условно-досрочном освобождении бывшего замгубернатора Алтайского края Юрию Денисова выяснилось, что в следственном изоляторе он совершил несколько серьезных нарушений, сообщает amic.ru .

В частности, Денисов пару раз не держал руки за спиной в присутствии сотрудников изолятора, а после перенесенного инфаркта много лежал на кровати, хотя в СИЗО делать это днем строго запрещено.

«Основные претензии, что папа не держал руки за спиной. Когда был сердечный приступ, он лежал на кровати после посещения врача с сердечным приступом и приема лекарств. И еще несколько аналогичных якобы нарушений», — сообщил Антон Денисов, сын бывшего чиновника.

За время нахождения в колонии у его отца не было взысканий за плохое поведение, добавил собеседник. Денисов работает в местной библиотеке и считается одним из активистов в ИК-10.

Напомним, в марте 2016 года Денисова поймали с поличным на крупной взятке, обвинили в четырех эпизодах — сумма взяток в каждом случае составляла от 50 тысяч до 2,25 млн рублей.

Суд первой инстанции вынес приговор в июле 2017 года. В сентябре краевой суд оставил в силе наказание — 8 лет 1 месяц строгого режима с отбыванием в рубцовской ИК-10.