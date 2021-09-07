7 сентября 20°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Сын бывшего высокопоставленного чиновника на Алтае рассказал, почему отца не отпустили по УДО

Во время рассмотрения прошения об условно-досрочном освобождении бывшего замгубернатора Алтайского края Юрию Денисова выяснилось, что в следственном изоляторе он совершил несколько серьезных нарушений, сообщает amic.ru.

Юрий Денисов.
Юрий Денисов.
altairegion22.ru

В частности, Денисов пару раз не держал руки за спиной в присутствии сотрудников изолятора, а после перенесенного инфаркта много лежал на кровати, хотя в СИЗО делать это днем строго запрещено.

«Основные претензии, что папа не держал руки за спиной. Когда был сердечный приступ, он лежал на кровати после посещения врача с сердечным приступом и приема лекарств. И еще несколько аналогичных якобы нарушений», — сообщил Антон Денисов, сын бывшего чиновника.

За время нахождения в колонии у его отца не было взысканий за плохое поведение, добавил собеседник. Денисов работает в местной библиотеке и считается одним из активистов в ИК-10.

Напомним, в марте 2016 года Денисова поймали с поличным на крупной взятке, обвинили в четырех эпизодах — сумма взяток в каждом случае составляла от 50 тысяч до 2,25 млн рублей.

Суд первой инстанции вынес приговор в июле 2017 года. В сентябре краевой суд оставил в силе наказание — 8 лет 1 месяц строгого режима с отбыванием в рубцовской ИК-10.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость