Сын Михаила Ефремова рассказал о главной алтайской «жемчужине»

Никита Ефремов, который этим летом побывал в Горном Алтае, рассказал о достопримечательности Мультинских озер, которая поразила его.

Актер рассказал своим подписчикам в Instagram, что до озер он добирался 2,5 часа на «шишиге». «Трясет так, что мама не горюй!», — написал Никита.

«Но главная красота ждёт наверху. Как только поднялись, меня охватило какое-то детское трепетное чувство единения с природой. Знаете, когда летом приезжаешь в деревню и бежишь здороваться с рекой, с деревьями, с воздухом», — поделился эмоциями актер.

Жемчужиной поездки Никита Ефремов назвал озеро Куйгук, до которого он с компанией добирался три часа на лошадях. Сам путь ему напомнил медитацию, когда идет полное слияние человека и природы.

А места у самого озера показались ему такими красивыми, что «даже фотографировать неловко».

«"Все самое классное в жизни Бог спрятал за границей страха». Эту фразу я услышал в интервью Уилла Смита, где он рассказывал про прыжок с парашютом. Вот с Алтаем получилась та же история: чтобы попасть в самые красивые места нужно преодолеть страх, грязь и дискомфорт. Но за эти страдания в конце пути тебя ждет настоящая жемчужина", — художественно описал свои впечатления Ефремов.

Напомним, что в этом году на Алтае отдыхали многие знаменитости: Юлия Михалкова, Юлия Барановская, Мария Ивакова, Павел Деревянко, Андрей Мерзликин, Сергей Светлаков и другие.