Пальцы веером. Сын омского экс-прокурора пьяным на Porsche подрезал кортеж губернатора

Молодой человек трудился помощником прокурора Кировского района Ростова-на-Дону. Документ об увольнении опубликовал Telegram-канал «Столица Южный».
В увольнении отмечается, что водитель автомобиля Porsche Cayenne находился в состоянии опьянения и не имел документов.
«Вопреки Кодекса этики прокурорского работника РФ, утвержденного приказом генпрокурора, обязывающим прокурорских работников неукоснительно соблюдать нормы действующего законодательства…», — говорится в приказе об освобождении от должности.
Отмечается, что молодой человек «под действием неизвестного вещества» подрезал кортеж губернатора Ростовской области Василия Голубева.
Через три дня после инцидента его уволили по статье — за совершение проступка, порочащего честь прокурорского работника и за нарушение присяги прокурора.
Поработать помощником прокурора он успел менее года. Судя по документам, в этой должности находился с июня 2019 года.