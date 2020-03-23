Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 марта -5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Пальцы веером. Сын омского экс-прокурора пьяным на Porsche подрезал кортеж губернатора

Сына омского экс-прокурора уволили из прокуратуры после того, как он нетрезвый на дорогом автомобиле подрезал кортеж губернатора, пишет Om1.ru.

Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
drom.ru

Молодой человек трудился помощником прокурора Кировского района Ростова-на-Дону. Документ об увольнении опубликовал Telegram-канал «Столица Южный».

В увольнении отмечается, что водитель автомобиля Porsche Cayenne находился в состоянии опьянения и не имел документов.

«Вопреки Кодекса этики прокурорского работника РФ, утвержденного приказом генпрокурора, обязывающим прокурорских работников неукоснительно соблюдать нормы действующего законодательства…», — говорится в приказе об освобождении от должности.

Отмечается, что молодой человек «под действием неизвестного вещества» подрезал кортеж губернатора Ростовской области Василия Голубева.

Через три дня после инцидента его уволили по статье — за совершение проступка, порочащего честь прокурорского работника и за нарушение присяги прокурора.

Поработать помощником прокурора он успел менее года. Судя по документам, в этой должности находился с июня 2019 года.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость