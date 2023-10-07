7 октября
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Жизнь

Сын Рамзана Кадырова стал Героем Чечни после того, как избил Журавеля за сожжение корана

15-летний сын Рамзана Кадырова Адам Кадыров стал Героем Чечни, сообщил его дядя, депутат Госдумы Адам Делимханов.

Рамзан Кадыров во время обращения Владимира Путина 30.09.2022.
Рамзан Кадыров во время обращения Владимира Путина 30.09.2022.
Кадр из трансляции.

Адам Кадыров избил в СИЗО задержанного за сожжение Корана Никиту Журавеля. Его отец, глава Чечни, поступок одобрил.

Уголовное дело завести на ребенка не получилось, хотя пытались. В возбуждении отказали, потому что Адаму 15 лет.

«Нет сомнений, дорогой племянник Адам Рамазанович является ярким примером исключительно грамотного, всесторонне образованного и целеустремленного молодого человека, — отметил дядя Героя России. — С самых юных лет он проявлял лидерские и организаторские качества, всегда стремился к собственному развитию и никогда не тратил время понапрасну. Как результат, Адам сумел выучить наизусть главную книгу мусульман — Священный Коран, заслужив высокое звание «хафиз».

Напомним, после инцидента с избиением Ксения Собчак общалась с Кадыровым по видеосвязи и пыталась добиться объяснений у главы Чечни. Рамзан Кадыров ей заявил, что сыном он гордится и тот все правильно сделал.

Мама Никиты Журавеля никак не отреагировала на то, что ее сына жестоко избили.

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