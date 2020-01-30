Сын российского миллиардера снимает квартиру и ездит на метро

19-летний сын Фридмана в прошлом году окончил школу в Лондоне, около полугода назад открыл свою дистрибьюторскую компанию с доходом 405 тыс. долларов. Александр также владеет бизнесом, который занимается доставкой кальянов в московские рестораны, пишет Bloomberg.
Сын миллиардера всегда знал, что от отца ему ничего не достанется: свое состояние Михаил Фридман хочет отдать на благотворительность. Отец не помогает Александру, но связи бизнесмена способствуют успеху предприятий молодого Фридмана.
К примеру, его компания поставляет продукцию магазинам X5 Retail Group, а 47,9% акций этой компании принадлежит «Альфа-групп», пишет News.ru. При этом менеджеры магазина уверяют, что не поставили бы товар Александра на полки своих магазинов только потому, что он сын начальника.
Александр изначально хотел сделать перерыв в учебе на год, но сейчас уже думает отказаться от поступления в университет.
В мае 2016 года Михаил Фридман пообещал направить почти все свое состояние на благотворительность, а не передавать наследникам, пишет РБК.
«Я не любитель давать публичные обещания такого рода, но могу сказать, что принял решение — мое состояние пойдет на благотворительность», — сказал он.
Бизнесмен подчеркнул, что решение передать детям крупную сумму денег было бы худшим, что он мог для них сделать.