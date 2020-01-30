Сын российского миллиардера снимает квартиру и ездит на метро

Сын миллиардера и совладельца «Альфа-групп» Михаила Фридмана Александр сам зарабатывает себе на жизнь, живет на съемной квартире на окраине Москвы за 500 долларов в месяц и ездит на работу на метро.

19-летний сын Фридмана в прошлом году окончил школу в Лондоне, около полугода назад открыл свою дистрибьюторскую компанию с доходом 405 тыс. долларов. Александр также владеет бизнесом, который занимается доставкой кальянов в московские рестораны, пишет Bloomberg.

Сын миллиардера всегда знал, что от отца ему ничего не достанется: свое состояние Михаил Фридман хочет отдать на благотворительность. Отец не помогает Александру, но связи бизнесмена способствуют успеху предприятий молодого Фридмана.

К примеру, его компания поставляет продукцию магазинам X5 Retail Group, а 47,9% акций этой компании принадлежит «Альфа-групп», пишет News.ru. При этом менеджеры магазина уверяют, что не поставили бы товар Александра на полки своих магазинов только потому, что он сын начальника.

Деньги. Олег Богданов

Александр изначально хотел сделать перерыв в учебе на год, но сейчас уже думает отказаться от поступления в университет.

В мае 2016 года Михаил Фридман пообещал направить почти все свое состояние на благотворительность, а не передавать наследникам, пишет РБК.

«Я не любитель давать публичные обещания такого рода, но могу сказать, что принял решение — мое состояние пойдет на благотворительность», — сказал он.

Бизнесмен подчеркнул, что решение передать детям крупную сумму денег было бы худшим, что он мог для них сделать.