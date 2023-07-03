3 июля
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Жизнь

Сына Михаила Ефремова сняли с аппарата ИВЛ - подробности

Сына Михаила Ефремова Николая сняли с аппарата ИВЛ. Актер по-прежнему в реанимации. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Николай Ефремов
Николай Ефремов
Кадр из фильма "Тетушки"

Николаю снизили дозу вазопрессерной поддержки — группы суживающих сосуды препаратов, которые используют для защиты от анафилактического шока.

"Известия" дополняют, что состояние 31-летнего актера остается стабильно тяжелым. Николай пришел в сознание, но пока не может общаться с журналистами и большую часть времени спит.

Напоминаем, что Николай Ефремов выпал из окна своей квартиры с третьего этажа. У него зафиксированы переломы бедра и костей таза, к тому же наблюдается большая кровопотеря.

Врачи опасаются, что актер может остаться инвалидом.

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