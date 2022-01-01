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Жизнь

Синдром веселого праздника. 5 советов, как быстро избавиться от похмелья

Похмелье — синдром, которых особенно мучает многих 1 января. Тем, кто отметил Новый год с размахом и теперь страдает от головной боли и прочих «прелестей», altapress.ru рассказывает, как действенно бороться с коварным «бодуном».

Алкоголь.
Алкоголь.
СС0
1
Больше воды

Тем, кто страдает от похмелья, рекомендуют восстанавливать жидкостный баланс — проще говоря, пить больше воды. Ее, кстати, можно заменять (или сочетать) чаем и соком — лучше грейпфрутовым или апельсиновым.

2
Энтеросорбенты

Чтобы вывести из организма алкогольные токсины, при похмелье следует выпить активированный уголь или один из его аналогов. С помощью этого лайфхака гарантированно улучшится самочувствие.

Активированный уголь.
Активированный уголь.
открытые источники
3
Плотный завтрак

Если позволяет самочувствие, важно плотно позавтракать. Калорийность пищи — залог избавления от похмелья.

4
Рассол

В рассоле содержатся соли и эфирное масло укропа. Эти вещества нормализуют водно-солевой баланс и восстанавливают осмотическое давление (силу, которая двигает воду через защитную оболочку эритроцитов. — Прим. ред.) в крови.

Рассол.
Рассол.
открытые источники
5
Овсяный отвар

Овсяный отвар — еще один напиток, обладающий адсорбирующим действием. Он выводит лишнюю жидкость из организма и нормализует работу пищеварения.

6
Когда требуется помощь специалиста?

Обратиться к врачу нужно, если похмелье у человека:

  • в преклонном возрасте;
  • с хроническими заболеваниями.
Врач.
Врач.
CCO.

Также квалифицированные рекомендации понадобятся, если горячительных напитков выпито чрезмерно много.

7
Симптомы похмелья

В числе признаков посталкогольной реакции:

  • головные боли;
  • тошнота и рвота;
  • расстройства ЖКТ;
  • отсутствие аппетита;
  • обезвоживание;
  • тремор;
  • усталость;
  • сухость во рту.
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