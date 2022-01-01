Синдром веселого праздника. 5 советов, как быстро избавиться от похмелья

Тем, кто страдает от похмелья, рекомендуют восстанавливать жидкостный баланс — проще говоря, пить больше воды. Ее, кстати, можно заменять (или сочетать) чаем и соком — лучше грейпфрутовым или апельсиновым.
Чтобы вывести из организма алкогольные токсины, при похмелье следует выпить активированный уголь или один из его аналогов. С помощью этого лайфхака гарантированно улучшится самочувствие.
Если позволяет самочувствие, важно плотно позавтракать. Калорийность пищи — залог избавления от похмелья.
В рассоле содержатся соли и эфирное масло укропа. Эти вещества нормализуют водно-солевой баланс и восстанавливают осмотическое давление (силу, которая двигает воду через защитную оболочку эритроцитов. — Прим. ред.) в крови.
Овсяный отвар — еще один напиток, обладающий адсорбирующим действием. Он выводит лишнюю жидкость из организма и нормализует работу пищеварения.
Обратиться к врачу нужно, если похмелье у человека:
- в преклонном возрасте;
- с хроническими заболеваниями.
Также квалифицированные рекомендации понадобятся, если горячительных напитков выпито чрезмерно много.
В числе признаков посталкогольной реакции:
- головные боли;
- тошнота и рвота;
- расстройства ЖКТ;
- отсутствие аппетита;
- обезвоживание;
- тремор;
- усталость;
- сухость во рту.