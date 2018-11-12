Синичкин день: почему 12 ноября нужно следить за поведением птиц

12 ноября 2018 года — экологический праздник Синичкин день. Несмотря на то, что в России он появился недавно, его корни уходят в далекое прошлое. По народному календарю 12 ноября значится как день памяти православного святого Зиновия Синичника. Рассказываем, какие традиции связаны с праздником и чем занимались в этот день наши предки.

Синичкин день: история праздника и традиции

Этот экологический праздник появился в России несколько лет назад. Инициатором был Союз охраны птиц России, который решил отмечать праздник 12 ноября, пишет calend.ru.

Синичкин день посвящен не только синицам, но и другим птицам, которые прилетают на зимовку — щеглам, сойкам, снегирям и проч.

В этот день принято заготавливать подкормку для птиц и делать кормушки.

Как Синичкин день связан с религией

История праздника уходит корнями в далекое прошлое. Согласно народному календарю, 12 ноября (по старому календарю — 30 октября) — день памяти православного святого Зиновия Синичника.

В этот день вспоминают священномученика Зиновия и его сестру — мученицу Зиновию, которые жили в 3 веке. Они посвятили свою жизнь служению богу. За это Зиновий получил дар и мог молитвой исцелять больных.

Религия. Михаил Хаустов

Когда при императоре Диоклетиане начались гонения на христиан, Зиновий не отрекся от веры. Его сестра, когда узнала, что брат страдает за Христа, призвала язычников подвергнуть истязаниям и ее как христианку. Зиновий и Зиновия отказались поклоняться идолам и правитель приказал их убить, пишет calend.ru.

На Руси на Зиновия и Зиновию отмечали праздник рыбаков и охотников. Этот день также называли Синичкиным праздником, потому что в это время с юга прилетали птицы.

Приметы на Синичкин день

По народным приметам, именно к этому времени синицы, предчувствуя холода, перелетали из лесов ближе к домам и ждали помощи от людей.

По поведению синиц 12 ноября предсказывали погоду. Если птицы стайками появлялись у дома — это предвещало холода, если свистели — к ясному дню, если пищали — к ночному морозу. Если много птиц собиралось на кормушках — значит, быть метели и снегопаду.

Синица. Птица. СС0

Интересный факт о синицах

Название «синица» произошло не от синего оперения птиц. Свое имя они получили за звонкие песни, которые напоминают перезвон колокольчика: «Зинь-зинь!»