Синичкин день: почему 12 ноября нужно следить за поведением птиц

Синичкин день: история праздника и традиции
Этот экологический праздник появился в России несколько лет назад. Инициатором был Союз охраны птиц России, который решил отмечать праздник 12 ноября, пишет calend.ru.
Синичкин день посвящен не только синицам, но и другим птицам, которые прилетают на зимовку — щеглам, сойкам, снегирям и проч.
В этот день принято заготавливать подкормку для птиц и делать кормушки.
Как Синичкин день связан с религией
История праздника уходит корнями в далекое прошлое. Согласно народному календарю, 12 ноября (по старому календарю — 30 октября) — день памяти православного святого Зиновия Синичника.
В этот день вспоминают священномученика Зиновия и его сестру — мученицу Зиновию, которые жили в 3 веке. Они посвятили свою жизнь служению богу. За это Зиновий получил дар и мог молитвой исцелять больных.
Когда при императоре Диоклетиане начались гонения на христиан, Зиновий не отрекся от веры. Его сестра, когда узнала, что брат страдает за Христа, призвала язычников подвергнуть истязаниям и ее как христианку. Зиновий и Зиновия отказались поклоняться идолам и правитель приказал их убить, пишет calend.ru.
На Руси на Зиновия и Зиновию отмечали праздник рыбаков и охотников. Этот день также называли Синичкиным праздником, потому что в это время с юга прилетали птицы.
Приметы на Синичкин день
По народным приметам, именно к этому времени синицы, предчувствуя холода, перелетали из лесов ближе к домам и ждали помощи от людей.
По поведению синиц 12 ноября предсказывали погоду. Если птицы стайками появлялись у дома — это предвещало холода, если свистели — к ясному дню, если пищали — к ночному морозу. Если много птиц собиралось на кормушках — значит, быть метели и снегопаду.
Интересный факт о синицах
Название «синица» произошло не от синего оперения птиц. Свое имя они получили за звонкие песни, которые напоминают перезвон колокольчика: «Зинь-зинь!»