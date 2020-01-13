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Жизнь

Синичку «из Angry Birds», похожую на рыжий шарик с усами, сфотографировали на Алтае

Редкую синицу удалось сфотографировать в Алтайском крае активистам программы «Усынови заказник», рассказывают в интернет-сообществе «Барнаул 22».

Усатая синица в Алтайском крае.
Усатая синица в Алтайском крае.
vk.com/barneos22. Алина Боксорн.

Фотографии, на которых запечатлена усатая синица (семейство Суторовые), сделаны 11 января 2020 года в селе Заковряшино Крутихинского района.

«Всего известно около 15 видов, в России — 3 вида, в нашем регионе — 1. Осень и зиму проводят в кочевых по озерам и болотам, иногда предпринимают дальние перелеты, собираясь стайками до нескольких десятков птиц и преодолевая без посадки большие пространства, иногда на больших высотах», — рассказала автор снимков Алина Боксорн.

По ночам эти птички собираются плотной кучкой в тростниках и таким образом согреваются — практически в шар, из которого торчат хвостики.

«Зимой кормятся семенами, в первую очередь — тростниковыми. Вот так, о этих птицах написал в определителе В.К. Рябицев. А от себя хочу добавить: у них такие чудесные голоса, просто не забываемые. Ну и, конечно, красавцы. Сегодня меня переполняют эмоции, а встретила я их там же где и в том году», — добавила Алина.

В комментариях к фотографиям отмечается удивительный внешний вид птиц. Так, по мнению многих, это синичка после январских праздников.

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