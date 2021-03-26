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26 марта
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Жизнь

Синим собакам поручили охранять автомобили мэрии

Синих собак из Дзержинска, по кличке Миша и Гриша, забрали в гараж администрации города, где они охраняют автомобили, сообщает мэрия.

Синие собаки охраняют гараж мэрии. Дзержинск.
Синие собаки охраняют гараж мэрии. Дзержинск.
адмдзержинск.рф

Синих собак нашли в середине февраля на территории предприятия «Дзержинское оргстекло». Отловили семь ярких псов и доставили ветеринарам.

На шерсти обнаружили синий пигмент «берлинская лазурь», не представляющий вреда для жизни и здоровья животных.

«Сам люблю животных, поэтому принял решение забрать двух собак и поселить на территории гаража администрации города. Больше забрать не смогли, так как сторожевые псы уже есть на каждом нашем предприятии, где есть возможности для их содержания и необходимость в таких помощниках», — отметил глава города Иван Носков.

Он лично проверил, как разместились животные в построенном специально для них вольере и какое питание для них закупили.

Также Носков отметил, что кошки и собаки есть практически на каждом промышленном предприятии, однако не везде соблюдают меры безопасности.

В итоге, пояснил мэр, и получаются такие синие Мишки и Гришки — когда работники прикармливают животных, которые сами себе наносят вред.

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