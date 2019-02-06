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Жизнь

Синоптики: на Алтай идет новая волна арктического холода

В Алтайском крае в ближайшие дни вновь похолодает до -44, следует из прогноза Алтайского ЦГМС. Максимальный холод ожидается в ночь на 8 февраля, но на выходных температура начнет повышаться.

Зима. Мороз. Лес.
Зима. Мороз. Лес.
СС0

В среду, 6 февраля, в Алтайском крае немного потеплеет: днем будет −17…−22, в Барнауле −20…−22. Однако уже в ночь на 7 февраля снова резко похолодает до −30…−35, местами в северных и восточных районах до -42. Возможны порывы ветра до 13 м/с.

Днем 7 февраля ожидается −26…−31, в южных районах −20…−25, в Барнауле −26…−28.

Максимальный холод ожидается в ночь на 8 февраля: −34…−39, местами до -44, в Барнауле −36…−38. Днем в крае −26…−31, в Барнауле −26…−28.

В соседней Республике Алтай максимально похолодает до -42. По данным Горно-Алтайского ЦГМС, на погоду будет оказывать мощный северный антициклон. «Северо-восточные воздушные массы возвратят на юг Западной Сибири арктический холод», — констатируют синоптики.

Однако к концу недели антициклон начнет разрушатся, воздушные массы вновь сменятся на северо-западные: они принесут облачность, снегопады и повышение температуры воздуха.

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