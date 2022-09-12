Синоптики назвали город в Алтайском крае, где не будет дождя 13−15 сентября

Дожди накроют почти весь Алтайский край 13−15 сентября. Однако синоптики регионального Гидрометцентра назвали город, где их не будет. Рассказываем, какой.

Погода в Алтайском крае 13−15 сентября

Ночью 13 сентября в Алтайском крае ожидается температура +1…+6 (местами заморозки до -2) градусов, а днем +11…+16 градусов. В некоторых районах пройдут небольшие дожди. Утром возможен туман. Ветер будет северо-восточный, до 16 м/с/

Ночью 14 сентября в регионе вероятны 0…+5 (местами до -2) градусов, а днем +11…+16 градусов. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди и туман.

Ночью 15 сентября градусник покажет в Алтайском крае 0…+5 (местами до -2) градусов — с дождями в предгорьях, а днем +12…+17 градусов. Сутки пройдут преимущественно без осадков.

Дождь , погода. СС0

Погода в Барнауле 13−15 сентября

Ночью 13 сентября в Барнауле возможны +1…+3 градуса, а днем потеплеет до +12…+14 градусов.

Ночью 14 сентября температура достигнет 0…+2 (местами до -1) градусов, а днем +13…+15 градусов.

Ночью 15 сентября в краевой столице вероятны 0…+2 градуса (местами также -1), а днем +13…+15 градусов.

Все трое суток пройдут преимущественно без осадков. Ветер будет северо-восточный, 4−9 м/c.

Кстати, в Алтайском крае действует штормовое предупреждение. С 12 по 16 сентября местами по региону сохраняется высокая (4 класс) и чрезвычайная (5 класс) пожароопасность.