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Жизнь

Синоптики назвали время и место вероятного обострения паводка в Алтайском крае

Теплая погода может спровоцировать обострение паводковой обстановки в Алтайском крае. Синоптики назвали время и место, где ожидаются подтопления с 16 по 18 апреля.

Паводок.
Паводок.
Олег Богданов

«В период с 16 по 18 апреля на реке Чапша с. Красногорское продолжится подъем уровня воды, возможно достижение опасной отметки (600 см), подтопление прибрежных территорий», — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Также в алтайском ЦГМС сообщают, что 16 апреля в крае температура воздуха составит +11…+16 градусов. В северных районах ожидаются небольшие дожди.

Ветер будет юго-западный, 6−11 метров в секунду, местами порывы до 18 метров.

В Барнауле во второй половине дня небольшой дождь. Температура составит +11…+13 градусов. Ветер юго-западный, 6−11 метров в секунду.

Отметим, что до конца текущей недели с каждым днем температуры будут повышаться и на выходных преодолеют отметку в +20 градусов.

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