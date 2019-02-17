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Жизнь

Синоптики обещают сильный ветер и страшный гололед в Алтайском крае

Порывы ветра до 24 м/с, метель и сильный гололед обещают синоптики 18 февраля, сообщает региональное управление МЧС. 17 февраля также будет дуть сильный ветер при плюсовой температуре.

Метель. Зима. Снег.
Метель. Зима. Снег.
Анна Зайкова

17 февраля

В Алтайском крае облачно с прояснениями, в отдельных районах небольшой снег, метель. В восточных районах местами изморозь. На дорогах гололедица. Ветер южный, 4−9 м/с, местами порывы 13−18 м/с.

Температура днем -4 +1 градусов.

В Барнауле также слабая метель, на дорогах гололедица. Ветер южный, 4−9 м/с, с усилением до 14 м/с.

Температура днём 0 -2 градуса.

18 февраля

В Алтайском крае днем ожидается ветер 9−14 м/с, с усилением до 19 м/с, местами в южных районах порывы до 24 м/с. На большей части территории пройдет мокрый снег, местами метель, на дорогах сильная гололедица.

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