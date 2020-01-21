Синоптики объяснили аномально теплую зиму в Сибири

По его словам, этот процесс повторяется каждый год. Необычно то, что ситуация длится так долго. Зимой атлантический воздух крайне редко достигает азиатской части страны, поэтому в Сибири формируется мощный антициклон — то есть ясная и морозная погода. У него даже есть название — Врсточно-Сибирский.

В текущем году антициклон не сформировался. Воздух с Атлантики перемещается по России, по пути в Сибирь охлаждается, но все равно остается теплым. Поэтому в Западной Сибири и Красноярском крае прогнозируют температурные отклонения от нормы до 20 градусов.

Роман Вильфанд,

научный руководитель Гидрометцентра

Было там очень тепло, а будет экстремально тепло. Конечно, воздух циркулирует по азиатской части, поэтому величина аномалии колеблется. Представьте, аномалия на восемь-десять градусов выше нормы, а тут 20 градусов — это огромная величина, я даже не знаю, как комментировать.

Напомним, в Алтайском гидрометцентре сообщили, что на минувших выходных температура воздуха в регионе была выше нормы на 4−6 градусов. В Москве в январе был зафиксирован температурный рекорд, на этой неделе ожидается его обновление.