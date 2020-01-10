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10 января
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Жизнь

Синоптики объяснили теплую зиму в России отсутствием «сибирского максимума»

Глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, почему на большей части территории России установилась аномально теплая погода.

Первый снег.
Первый снег.
Анна Зайкова.

По его словам, это вызвано тем, что вовремя не сформировалась мощная зона высокого давления, или «сибирский максимум». Обычно она образуется в это время над Западной и Восточной Сибирью, Красноярским краем и Якутией.

«Эта зона держит теплый воздух, идет выхолаживание, а потом этот холод <…> распространяется на Урал и в Центральную Россию», — рассказал специалист РИА Новости.

Он добавил, что нынешний год отличается тем, что антициклон сформировался не над Сибирью, а на границе Монголии, над югом Бурятии и Забайкалья.

Зима. Иней. Рябина.
Зима. Иней. Рябина.
Михаил Хаустов

Поэтому там морозы доходят до минус 25−30 градусов, а циклоны свободно движутся через Урал и несут с собой атлантическое тепло. А весь холод, по словам синоптика, уходит в Канаду и на Аляску.

По прогнозу Юрия Варакина, в ближайшие дни погода будет соответствовать климатической норме только на побережье Охотского моря и юге Чукотки. На остальной же территории России температура будет на четыре-двенадцать градусов выше нормы.

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