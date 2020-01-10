Синоптики объяснили теплую зиму в России отсутствием «сибирского максимума»

По его словам, это вызвано тем, что вовремя не сформировалась мощная зона высокого давления, или «сибирский максимум». Обычно она образуется в это время над Западной и Восточной Сибирью, Красноярским краем и Якутией.

«Эта зона держит теплый воздух, идет выхолаживание, а потом этот холод <…> распространяется на Урал и в Центральную Россию», — рассказал специалист РИА Новости.

Он добавил, что нынешний год отличается тем, что антициклон сформировался не над Сибирью, а на границе Монголии, над югом Бурятии и Забайкалья.

Зима. Иней. Рябина. Михаил Хаустов

Поэтому там морозы доходят до минус 25−30 градусов, а циклоны свободно движутся через Урал и несут с собой атлантическое тепло. А весь холод, по словам синоптика, уходит в Канаду и на Аляску.

По прогнозу Юрия Варакина, в ближайшие дни погода будет соответствовать климатической норме только на побережье Охотского моря и юге Чукотки. На остальной же территории России температура будет на четыре-двенадцать градусов выше нормы.