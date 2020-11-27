Синоптики объявили в Барнауле и Бийске режим «черного неба»

Режим НМУ первой степени опасности действует с 15:00 27 ноября по 15:00 28 ноября.
Метеоусловия в столице края и наукограде будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе, пояснили синоптики.
Что такое режим НМУ?
Режим НМУ — это не режим ЧС.
Это сочетание метеорологических характеристик, которое благоприятно для накопления вредных примесей в приземном слое атмосферы (например, штиль, слабый ветер, ветер неблагоприятного направления, туман, инверсия).
Если период с НМУ продолжителен, могут (но необязательно) возникнуть высокий и даже экстремально высокий уровни загрязнения воздуха.
Летом 2019 года режим «черного неба» вводили в Алтайском крае из-за дымки, которая накрыла регион в связи с лесными пожарами в Сибири.