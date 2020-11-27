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Жизнь

Синоптики объявили в Барнауле и Бийске режим «черного неба»

До середины дня 28 ноября в Барнауле и Бийске объявляется неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени опасности. Ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха, сообщили в Алтайском ЦГМС.

Смог в Барнауле.
Смог в Барнауле.
altapress.ru

Режим НМУ первой степени опасности действует с 15:00 27 ноября по 15:00 28 ноября.

Метеоусловия в столице края и наукограде будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе, пояснили синоптики.

Что такое режим НМУ?

Режим НМУ — это не режим ЧС.

Это сочетание метеорологических характеристик, которое благоприятно для накопления вредных примесей в приземном слое атмосферы (например, штиль, слабый ветер, ветер неблагоприятного направления, туман, инверсия).

Если период с НМУ продолжителен, могут (но необязательно) возникнуть высокий и даже экстремально высокий уровни загрязнения воздуха.

Летом 2019 года режим «черного неба» вводили в Алтайском крае из-за дымки, которая накрыла регион в связи с лесными пожарами в Сибири.

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