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Жизнь

Синоптики обнаружили в горах Алтая снега вдвое больше нормы

Синоптики съездили на Семинский перевал в Республике Алтай. Оказалось, что количество снега этой зимой в 1,5−2 раза превышает норму. Об этом сообщает ТАСС.

Зима. Снег в горах.
Зима. Снег в горах.
CC0.

Как известно, вторая волна половодья связан с таянием снега в горах. По результатам экспедиции на Семинский перевал синоптики установили, что количество воды в снеге по высотам 1000−1500 метров — 110 мм, что вдвое выше нормы.

«150% от нормы зафиксировано на высоте 1500−2000 метров», — сказала начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского УГМС Анна Лапчик.

В Усть-Коксинском районе специалисты обнаружили, что количество снега там меньше, чем было в 2013 и 2017 годах.

Не рекорд

Она отметила, что показатели не рекордные для этой территории.

В целом в зимний сезон на 13 станциях Западно-Сибирского УГМС зафиксировали показатели по количеству осадков, которые вошли в пятерку самых больших за все время наблюдений. На шести метеостанциях Новосибирской области, на семи станциях Алтайского края и трех в Кузбассе.

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