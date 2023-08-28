Синоптики пообещали теплую погоду до +30 в Алтайском крае до конца лета

В алтайском Гидрометцентре рассказали , что тепло задержится в регионе и в Барнауле до конца лета.

29 августа в крае до +17 ночью, днем - до +26. Местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер теплый, южный, но с порывами до 14 м/с.

В Барнауле ночью до +16 градусов, днем - +23...+25. В начале ночи возможны дождь и гроза, но днем без осадков. Ветер также южный, без порывов.

30 августа в Алтайском крае ночью до +13, днем - до +30. Без осадков. Ветер сменится на юго-восточный, а вот порывы до 14 м/с останутся.

В Барнауле ночью +10-12 градусов, зато днем - до +27. Без осадков, ветер юго-восточный.

31 августа в регионе до +18 ночью, по востоку местами +7...+12 градусов. Днем же до +30, хотя по северо-западу местам до +24. Днем ожидаются кратковременные дожди и грозы, ветер юго-восточного направления с порывами 15-20 м/с.

В Барнауле же ночью до +15, днем - до +27. В конце дня обещают кратковременный дождь, грозу. Ветер без порывов.