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21 сентября
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Жизнь

Синоптики пообещали теплую зиму в Сибири

Октябрь в Сибири будет холоднее, чем в прошлом году, а в ноябре, декабре и январе ожидается температура выше нормы. Такой прогноз на зиму составили в Гидрометцентре России, сообщает «Российская газета».

Зима. Иней. Рябина.
Зима. Иней. Рябина.
Михаил Хаустов

Отмечается, что за шесть месяцев холодного полугодия (октябрь-март) температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений.

В октябре температура выше нормы прогнозируется большей части Северо-Западного федерального округа, на севере Урала, Сибири и Дальнего Востока. На юге Сибирского и Дальневосточного федеральных округов в этом месяце будет холоднее, чем в прошлом году.

В ноябре выше нормы температура ожидается на севере Северо-Западного, Уральского, Сибирского и Дальневосточного округов. Декабрь и январь будут теплее, чем в прошлом году, особенно в Сибири и на Урале. В феврале температура превысит норму в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

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