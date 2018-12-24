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Синоптики пообещали жителям Алтайского края аномальные морозы в январе

ГУ МЧС по Алтайскому краю опубликовало прогноз ЧС на январь по данным синоптиков. Жителей Алтайского края ожидают аномальные холода.

Морозы. Зима. Барнаул.
Морозы. Зима. Барнаул.
Михаил Хаустов

Сильные морозы до -40 градусов в течение трех дней и более, а также аномально холодная погода (-35 ниже в течение пяти суток и более) ожидаются в пятидневке с 16 по 20 января и в конце месяца. Это может вызвать затруднения в работе предприятий топливно-энергетического комплекса и транспорта на территории всего края.

Также в январе ожидаются сильный снег, метели, ветер, изморозь и гололед. Жителям края также грозит сезонный подъем заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями, увеличение случаев обморожения, травмы от бешеных животных.

«В связи с праздничными выходными днями, возможны случаи как единичного, так и массового отравления населения суррогатными алкогольными напитками и жидкостями», — подытожили прогноз в МЧС.

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