Синоптики пообещали жителям Алтайского края аномальные морозы в январе

Сильные морозы до -40 градусов в течение трех дней и более, а также аномально холодная погода (-35 ниже в течение пяти суток и более) ожидаются в пятидневке с 16 по 20 января и в конце месяца. Это может вызвать затруднения в работе предприятий топливно-энергетического комплекса и транспорта на территории всего края.

Также в январе ожидаются сильный снег, метели, ветер, изморозь и гололед. Жителям края также грозит сезонный подъем заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями, увеличение случаев обморожения, травмы от бешеных животных.

«В связи с праздничными выходными днями, возможны случаи как единичного, так и массового отравления населения суррогатными алкогольными напитками и жидкостями», — подытожили прогноз в МЧС.