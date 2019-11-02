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Жизнь

Синоптики предупредили о наступлении «дней жестянщика» в Алтайском крае

В Алтайском крае со 2 по 4 ноября существенно испортится погода. Похолодает, на дорогах образуется сильный гололед, предупреждают в алтайском ЦГМС.

На дорогах сильный гололед.
На дорогах сильный гололед.
vk.com/rubcovsk_incident

В Алтайском крае

2 ноября

  • Днем +2… +7,в северо-западных районах до -3 градусов, в отдельных районах небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, на дорогах местами гололедица.

3 ноября

  • Ночью −2… −7, местами в северных районах до -12, преимущественно без осадков, на дорогах местами сильная гололедица.
  • Днем −2… +3, преимущественно без осадков, на дорогах местами сильная гололедица.

4 ноября

  • Ночью −2… −7,в предгорных районах до -12 градусов, без осадков.
  • Днем 0… +5 градусов, местами в западных районах небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, гололедные явления, на дорогах местами сильная гололедица.

В Барнауле

2 ноября

  • Днем +2… +4, преимущественно без осадков.

3 ноября

  • Ночью −5… −7 градусов, преимущественно без осадков, на дорогах местами гололедица.
  • Днем −1… +1, преимущественно без осадков, на дорогах местами гололедица.

4 ноября

  • Ночью −4… −6 градусов, преимущественно без осадков, на дорогах местами гололедица.
  • Днем 0… +2, преимущественно без осадков, на дорогах местами гололедица.
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