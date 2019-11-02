Синоптики предупредили о наступлении «дней жестянщика» в Алтайском крае

В Алтайском крае
2 ноября
- Днем +2… +7,в северо-западных районах до -3 градусов, в отдельных районах небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, на дорогах местами гололедица.
3 ноября
- Ночью −2… −7, местами в северных районах до -12, преимущественно без осадков, на дорогах местами сильная гололедица.
- Днем −2… +3, преимущественно без осадков, на дорогах местами сильная гололедица.
4 ноября
- Ночью −2… −7,в предгорных районах до -12 градусов, без осадков.
- Днем 0… +5 градусов, местами в западных районах небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, гололедные явления, на дорогах местами сильная гололедица.
В Барнауле
2 ноября
- Днем +2… +4, преимущественно без осадков.
3 ноября
- Ночью −5… −7 градусов, преимущественно без осадков, на дорогах местами гололедица.
- Днем −1… +1, преимущественно без осадков, на дорогах местами гололедица.
4 ноября
- Ночью −4… −6 градусов, преимущественно без осадков, на дорогах местами гололедица.
- Днем 0… +2, преимущественно без осадков, на дорогах местами гололедица.