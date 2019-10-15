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Жизнь

Синоптики предупредили жителей Алтайского края о резком похолодании

16 и 17 октября в Алтайском крае синоптики прогнозируют сильный ветер и дожди с мокрым снегом.

Ветер.
Ветер.
CC0

По данным ЦГМС региона, в среду и четверг в Алтайском крае ветер усилится до 15−20 метров в секунду, местами ожидаются порывы 25−27 метров в секунду. Кроме того, синоптики прогнозируют дожди, местами в предгорьях сильные, в отдельных районах с мокрым снегом.

Возможно похолодание и даже снег.

В Барнауле 16 октября в первой половине ночи и во второй половине дня дождь, ветер 9−14 метров в секунду, температура воздуха ночью +3… +5 градусов, днем +12… +14.

17 октября в городе ожидаются умеренные осадки в виде дождя, в конце дня с мокрым снегом. Ветер 15−20 метров в секунду, температура воздуха +9… +11 градусов с похолоданием в течение дня.

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