Синоптики предупредили жителей Алтайского края о резком похолодании

16 и 17 октября в Алтайском крае синоптики прогнозируют сильный ветер и дожди с мокрым снегом.

По данным ЦГМС региона, в среду и четверг в Алтайском крае ветер усилится до 15−20 метров в секунду, местами ожидаются порывы 25−27 метров в секунду. Кроме того, синоптики прогнозируют дожди, местами в предгорьях сильные, в отдельных районах с мокрым снегом.

Возможно похолодание и даже снег.

В Барнауле 16 октября в первой половине ночи и во второй половине дня дождь, ветер 9−14 метров в секунду, температура воздуха ночью +3… +5 градусов, днем +12… +14.

17 октября в городе ожидаются умеренные осадки в виде дождя, в конце дня с мокрым снегом. Ветер 15−20 метров в секунду, температура воздуха +9… +11 градусов с похолоданием в течение дня.