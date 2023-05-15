15 мая
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Жизнь

Синоптики призвали сибиряков готовиться к "тихому ужасу" из-за погоды в ближайшие дни

Синоптики рассказали о резких погодных изменениях в Сибири с 16 мая, сообщает Primpress.

Шторм в Барнауле 9 июля 2020.
Шторм в Барнауле 9 июля 2020.
vk.com/barneos22

Третья неделя мая не порадует сибиряков теплом.

Например, в Новосибирске вечером 16 числа резко начнет падать температура. А уже на следующий день - рухнет сразу на восемь градусов.

В Томске обещают всего +6 градусов тепла, а в Забайкалье готовятся к дождю и мокрому снегу во второй половине недели.

В то же время в Алтайском крае 17 мая обещают дожди и грозы. Ночью столбик термометра покажет всего +4 градуса, а днем - до +16.

Барнаульский троллейбус в дождь.
Барнаульский троллейбус в дождь.
Михаил Хаустов

Ветер при этом будет холодным, северным, с порывами до 16 м/с.

18 мая жителей Алтайского края ждут очередные ночные заморозки до -5 градусов. Ветер станет чуть теплее и сменится на восточный, а вот порывы сохранятся.

Днем столбик термометра покажет всего до +14 градусов.

К выходным ситуация должна измениться в лучшую сторону. К 20-21 мая воздух прогреется до +22 градусов.

Ранее штормовое предупреждение и заморозки захватили Алтайский край уже 15 мая.

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