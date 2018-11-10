Синоптики прогнозируют дальнейшее понижение температуры в Барнауле

По данным Алтайского гидрометцентра температура воздуха в ночь с 10 на 11 ноября понизится до -27 градусов.

Осадков не прогнозируют, возможна изморозь, на дорогах гололедица. Ветер северный, 2−7 метров в секунду.

Днем 11 ноября обещают -16 … -18 градусов. Так же без осадков.