Синоптики прогнозируют дальнейшее понижение температуры в Барнауле

Осадков не прогнозируют, возможна изморозь, на дорогах гололедица. Ветер северный, 2−7 метров в секунду.
Днем 11 ноября обещают -16 … -18 градусов. Так же без осадков.
По данным Алтайского гидрометцентра температура воздуха в ночь с 10 на 11 ноября понизится до -27 градусов.
Осадков не прогнозируют, возможна изморозь, на дорогах гололедица. Ветер северный, 2−7 метров в секунду.
Днем 11 ноября обещают -16 … -18 градусов. Так же без осадков.
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