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Жизнь
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Синоптики рассказали, какая погода будет в 2019 году

Последние годы декабри были одними из самых теплых в истории метеонаблюдений. И наступающий 2019 год имеет все шансы также получить статус самого теплого, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщила «Российская газета».

Зима. Иней. Рябина.
Зима. Иней. Рябина.
Михаил Хаустов

В итоге мы можем получить еще одно жаркое лето, хотя о конкретной температуре говорить рано.

Пока же о тепле во многих российских регионах говорить не приходится. Сегодня, например, в Кемеровской области сохранится аномально холодная погода. Температура воздуха опустится до -35 градусов, информирует сайт Гидрометцентра.

Также сообщается, что глубокий циклон «уже несколько дней удерживает на Дальнем Востоке ненастную погоду и не собирается отступать. В некоторых регионах объявлено штормовое предупреждение и красный уровень опасности».

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