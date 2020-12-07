Синоптики рассказали, каким будет декабрь в Алтайском крае

Средняя температура воздуха в последнем месяце 2020 года в Алтайском крае составит −11… −18 градусов, что около нормы, а по югу на один градус ниже нормы, сообщили в Алтайском ЦГМС, основываясь на долгосрочных прогнозах.

В первой декаде ночью будет преобладать температура −18…−25 градусов, днем −10…−15, а в конце декады похолодает на 5−7 градусов.

В начале второй декады температура воздуха ночью будет от -27 до -32 градусов, местами опустится до −35… −40. Дневная составит −20… −25 градусов, местами -30, но к концу декады начнет повышаться: ночью до −13… −18 градусов, днем до −7… −12.

В третьей декаде ожидаются колебания температуры воздуха ночью от −13… −18 до −23… −28 градусов, местами -35, днем от −7…−12 до −15…−20, местами −22…−27.

Снег различной интенсивности будет идти в отдельные дни. Его ожидается около нормы, по югу края даже меньше обычного.

Зима пришла в Барнаул. Анна Зайкова/altapress.ru.

За 100-летний период абсолютный максимум (самая высокая температура воздуха) декабря в Барнауле была 4 декабря 1948 года. Тогда термометры показывали + 6,7 градусов.

Абсолютный минимум был 18 декабря в 1938 года: — 49,5 градусов.

Также синоптикам известно, что в среднем в декабре отмечается один день с туманом, шесть дней с гололёдно-изморозевыми отложениями, пять дней с максимальными порывами ветра более 15м/с, четыре дня с метелью, средняя высота снежного покрова в конце месяца достигает 26 см, а средняя глубина промерзания почвы — 59см.