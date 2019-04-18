Синоптики рассказали, каким будет лето в России

Скорее всего температура воздуха летом в России будет в пределах нормы или выше, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Вероятность этого прогноза 60%.

Роман Вильфанд подчеркнул, что лето на большей части России ожидается теплым: количество осадков и температура воздуха будет в пределах нормы.

Для Алтайского края это значит, что среднемесячная дневная температура воздуха в июне будет около 24,5 градусов, в июле — 26,2, а в августе — 23,3, следует из информации сайта Гидометцентра. В начале лета может быть небольшое количество осадков, в июле и августе дождливых дней будет больше.

Дать более точный прогноз погоды на предстоящее лето синоптики планируют в конце мая.