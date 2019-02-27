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Жизнь

Синоптики рассказали, каким будет первый день весны в Алтайском крае

В Алтайском крае 1 марта — в первый день весны — воздух прогреется до +8 градусов. Синоптики также предупреждают о снеге и усилении ветра, пишет алтайский ЦГМС.

Весна. Март.
Весна. Март.
Михаил Хаустов

Погода в Алтайском крае 1 марта

ночью:

  • -3…-8 градусов, местами в северных районах до -15 градусов,
  • на большей части территории снег, местами метель, на дорогах гололедица,
  • ветер юго-западный, 5−10 м/с, с усилением до 15 м/с.

днем:

  • -2…+3 градуса, местами в южных до +8 градусов,
  • на большей части территории снег, мокрый снег, местами метель, на дорогах гололедица,
  • ветер юго-западный, 5−10 м/с, местами порывы до 15−20 м/с.

Погода в Барнауле 1 марта

ночью:

  • -4…-6 градусов,
  • снег, на дорогах гололедица,
  • ветер юго-западный, 5−10 м/с.

днем:

  • 0…+2 градусов,
  • временами снег, мокрый снег, гололедные явления, на дорогах гололедица,
  • ветер юго-западный, 5−10 м/с, порывы до 15 м/с.
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