Синоптики рассказали, каким будет первый день весны в Алтайском крае

Погода в Алтайском крае 1 марта
ночью:
- -3…-8 градусов, местами в северных районах до -15 градусов,
- на большей части территории снег, местами метель, на дорогах гололедица,
- ветер юго-западный, 5−10 м/с, с усилением до 15 м/с.
днем:
- -2…+3 градуса, местами в южных до +8 градусов,
- на большей части территории снег, мокрый снег, местами метель, на дорогах гололедица,
- ветер юго-западный, 5−10 м/с, местами порывы до 15−20 м/с.
Погода в Барнауле 1 марта
ночью:
- -4…-6 градусов,
- снег, на дорогах гололедица,
- ветер юго-западный, 5−10 м/с.
днем:
- 0…+2 градусов,
- временами снег, мокрый снег, гололедные явления, на дорогах гололедица,
- ветер юго-западный, 5−10 м/с, порывы до 15 м/с.