Синоптики рассказали, какой будет погода 8 марта в Алтайском крае

В Алтайском крае 8 марта, в Международный женский день, воздух прогреется до +8 градусов. В некоторых районах пройдет снег, пишет алтайский ЦГМС.

Погода 8 марта в Алтайском крае

ночью:

-4…-9 градусов , местами по востоку и предгорьям до -15 градусов,

местами по востоку и предгорьям до -15 градусов, без осадков , на дорогах гололедица,

на дорогах гололедица, ветер южный , 3−8 м/с.

днем:

-3…+2 градусов , в предгорных районах до +8 градусов,

в предгорных районах до +8 градусов, местами в северных районах небольшой снег , мокрый снег , на дорогах гололедица,

мокрый снег на дорогах гололедица, ветер южный , 3−8 м/с , с усилением в северных районах до 14 м/с.

Погода 8 марта в Барнауле

ночью:

-7…-9 градусов,

без осадков , на дорогах гололедица,

на дорогах гололедица, ветер южный , 3−8 м/с.

днем:

0…+2 градуса,

небольшой снег , мокрый снег , на дорогах гололедица,

мокрый снег на дорогах гололедица, ветер южный , 3−8 м/с , порывы до 13 м/с.

Напомним, в 2019 году 8 марта выпадает на пятницу, поэтому россиян ждут «длинные» выходные. Они продлятся с 8 по 10 марта, с пятницы по воскресенье. В понедельник, 11 марта выходим на работу.