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Жизнь

Синоптики рассказали, какой будет погода 8 марта в Алтайском крае

В Алтайском крае 8 марта, в Международный женский день, воздух прогреется до +8 градусов. В некоторых районах пройдет снег, пишет алтайский ЦГМС.

Тюльпаны к 8 марта.
Тюльпаны к 8 марта.
Михаил Хаустов

Погода 8 марта в Алтайском крае

ночью:

  • -4…-9 градусов, местами по востоку и предгорьям до -15 градусов,
  • без осадков, на дорогах гололедица,
  • ветер южный, 3−8 м/с.

днем:

  • -3…+2 градусов, в предгорных районах до +8 градусов,
  • местами в северных районах небольшой снег, мокрый снег, на дорогах гололедица,
  • ветер южный, 3−8 м/с, с усилением в северных районах до 14 м/с.

Погода 8 марта в Барнауле

ночью:

  • -7…-9 градусов,
  • без осадков, на дорогах гололедица,
  • ветер южный, 3−8 м/с.

днем:

  • 0…+2 градуса,
  • небольшой снег, мокрый снег, на дорогах гололедица,
  • ветер южный, 3−8 м/с, порывы до 13 м/с.

Напомним, в 2019 году 8 марта выпадает на пятницу, поэтому россиян ждут «длинные» выходные. Они продлятся с 8 по 10 марта, с пятницы по воскресенье. В понедельник, 11 марта выходим на работу.

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