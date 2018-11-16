В Алтайском крае на выходных похолодает до -24

Погода в Алтайском крае 17 ноября:
ночью:
- -13 … -18 градусов, в северных районах до -24 градусов,
- без осадков, на дорогах гололедица,
- ветер северо-западный, 3−8 м/с.
днем:
- -5 … -10 градусов,
- в отдельных районах снег, метель, на дорогах гололедица,
- ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 3−8 м/с с усилением до 14 м/с.
Погода в Алтайском крае 18 ноября:
ночью:
- -8 … -13 градусов, местами в предгорных районах до -18 градусов,
- на большей части территории снег, на дорогах гололедица,
- ветер юго-западный, 4−9 м/с, с усилением по югу до 14 м/с.
днем:
- -3 … -8 градусов,
- на большей части территории снег, на дорогах гололедица,
- ветер юго-западный, 4−9 м/с, с усилением по югу до 14 м/с.