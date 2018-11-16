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В Алтайском крае на выходных похолодает до -24

В Алтайском крае на выходных, 17 и 18 ноября, прогнозируют снег. В регионе возможно усиление ветра, сообщает алтайский ЦГМС.

Снег в Барнауле, 25 октября 2016.
Снег в Барнауле, 25 октября 2016.
Анна Зайкова, altapress.ru

Погода в Алтайском крае 17 ноября:

ночью:

  • -13 … -18 градусов, в северных районах до -24 градусов,
  • без осадков, на дорогах гололедица,
  • ветер северо-западный, 3−8 м/с.

днем:

  • -5 … -10 градусов,
  • в отдельных районах снег, метель, на дорогах гололедица,
  • ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 3−8 м/с с усилением до 14 м/с.

Погода в Алтайском крае 18 ноября:

ночью:

  • -8 … -13 градусов, местами в предгорных районах до -18 градусов,
  • на большей части территории снег, на дорогах гололедица,
  • ветер юго-западный, 4−9 м/с, с усилением по югу до 14 м/с.

днем:

  • -3 … -8 градусов,
  • на большей части территории снег, на дорогах гололедица,
  • ветер юго-западный, 4−9 м/с, с усилением по югу до 14 м/с.
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