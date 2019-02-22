Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 февраля -9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Синоптики рассказали, какой будет погода на выходных в Алтайском крае

В Алтайском крае на выходных 23 и 24 февраля в предгорных районах столбик термометра опустится до -23 градусов. Синоптики не прогнозируют осадков и предупреждают о гололедице на дороге, пишет алтайский ЦГМС.

Мороз.
Мороз.
СС0

Погода в Алтайском крае 23 февраля

ночью:

  • -13…-18 градусов, в предгорных районах до -23 градусов,
  • без осадков, в ночные часы местами изморозь, туман, на дорогах гололедица,
  • ветер южный, 3−8 м/с.

днем:

  • -3…-8 градусов, в предгорьях до +2 градусов,
  • без осадков, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах гололедица,
  • ветер южный, 3−8 м/с.

Погода в Алтайском крае 24 февраля

ночью:

  • -13…-18 градусов, местами в предгорных районах до -23 градусов,
  • без осадков, в ночные часы местами изморозь, туман, на дорогах гололедица,
  • ветер юго-западный, 3−8 м/с

днем:

  • -3…-8 градусов, в предгорьях до +2 градусов,
  • без осадков, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах гололедица,
  • ветер юго-западный, 3−8 м/с, в южных районах порывы до 13 м/с

Погода в Барнауле 23 февраля:

ночью:

  • -15…-17 градусов,
  • без осадков, возможна изморозь, на дорогах гололедица,
  • ветер южный, 3−8 м/с

днем:

  • -4…-6 градусов,
  • без осадков, на дорогах гололедица,
  • ветер южный, 3−8 м/с.

Погода в Барнауле 24 февраля:

ночью:

  • -15…-17 градусов,
  • без осадков, возможна изморозь, на дорогах гололедица,
  • ветер юго-западный, 3−8 м/с.

днем:

  • -3…-5 градусов,
  • без осадков, на дорогах гололедица,
  • ветер юго-западный, 3−8 м/с.
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость