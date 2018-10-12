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Синоптики рассказали, какой будет зима в Алтайском крае

Зимой в Алтайском крае температура будет около нормы, рассказали altapress.ru в алтайском ЦГМС.

Зима. Снег.
Зима. Снег.
СС0

Норма для декабря на Алтае — −10…−14 градусов. Самый холодный месяц зимы придется на январь. Столбик термометра покажет −13…−17 градусов. В феврале же будет −12…−17 градусов.

Синоптики отмечают, что аномально холодные дни (-35 градусов и ниже) в Алтайском крае обычно приходятся на январь и начало февраля.

Количество осадков прогнозируют около нормы. Лишь по северо-западу краю их будет больше. Самые сильные осадки ожидают в декабре, в этот месяц норма колеблется от 14 до 59 мм (в предгорьях). В январе — от 13 до 50 мм, а в феврале — от 10 до 44 мм.

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