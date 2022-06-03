Синоптики рассказали, когда Алтайский край зацепит новый гребень тепла

Волна похолодания, накрывшая в последние дни территорию Алтайского края, вероятнее всего будет единственной в июне. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала Анна Лапчик, начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Она назвала дату, когда в регион вернется тепло.

По словам Анны Лапчик, с первых дней июня по всей Сибири установилась прохладная погода. Так, в первой декаде летнего месяца температура воздуха в Новосибирской области ожидается ниже нормы на 2−4 градуса. В Томской области будет еще холоднее.

В Алтайском крае и Республике Алтай пока прогнозируется, что воздух прогреется на уровне среднемноголетней нормы.

По словам синоптика, над территориями Сибири проникновению теплого воздуха с Казахстана мешают блокирующие процессы. Таким образом весь регион остается под властью северных арктических ветров, несущих прохладу.

Однако надолго это не затянется. Анна Лапчик отмечает, что уже к концу первой декады июня гребень тепла с европейской части страны начнет продвигаться на восток, и в Сибирь вновь вернется потепление. Ожидается, что в июнь на Алтае это будет последняя волна холода.

Дождь. Михаил Хаустов

Будут ли заморозки

По словам эксперта, вместе с холодом в Сибирь пришли и заморозки на почве. В северной части Томской области на днях даже выпал снег. В Алтайском крае аналогичных явлений не ожидается. Однако заморозки на почве вполне возможны, вплоть до 10 июня.

Анна Лапчик рассказала, что сельскохозяйственных культурам особого вреда они не нанесут, а вот садоводам надо быть аккуратнее. Есть вероятность, что не укоренившаяся рассада может пострадать.