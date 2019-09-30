Синоптики рассказали, когда потеплеет в Алтайском крае

В Алтайском крае существенно похолодало. Однако жителям региона не стоит опускать руки — в конце недели синоптики прогнозируют потепление до +22 градусов.

Как рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, первые дни текущей семидневки будут весьма холодными, в районах Алтайского края установился антициклон.

В ближайшие дни в регионе будет небольшая облачность, осадков не ожидается.

30 сентября и 1 октября в ночные часы температура воздуха будет балансировать в диапазоне −1…−8 градусов, а днем ожидается +6…+12. Затем с каждым днем будет теплеть на 1−2 градуса. В итоге в выходные — 5 и 6 октября — ночью столбик термометра покажет −3…+5 градуса, а днем воздух прогреется до +18…+22.

Согласно предварительному прогнозу, скорость ветра на этой неделе составит 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.