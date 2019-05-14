Синоптики рассказали, когда в Алтайский край вернется тепло

Волна холода, накрывшая Алтайский край в начале недели, начнет ослабевать к 17 мая, сообщает алтайский ЦГМС. На выходных температура вновь поднимется выше +20 градусов.

Погода в Алтайском крае 15 мая

Ночью в регионе будет +1…-4 градуса, на большей части территории небольшой дождь. Ночью и утром мокрый снег, в отдельных районах гололедные явления, в северо-восточных и предгорных районах возможно появление временного снежного покрова.

Днем +7…+12 градусов, прогнозируют мокрый снег. Ветер северный, 7−12 м/с, местами порывы до 17 м/с.

Погода в Алтайском крае 16 мая

Ночная температура составит −1…−6 градусов, по востоку края ожидают небольшой и умеренный дождь с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 6−11 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Днем потеплеет до +9…+14 градусов, осадки прекратятся.

Погода в Алтайском крае 17 мая

Ночью 0.-5 градусов, без осадков.

Днем потеплеет +12.+17 градусов, осадков не прогнозируют. Ветер западный, 3−8 м/с с усилением до 14 м/с.

Погода в Барнауле

15 мая: ночью −1…+1 градус, днем +8…+10 градусов, небольшой дождь и мокрый снег, возможны гололедные явления. Порывы ветра могут достичь 17 м/с.

16 мая: ночью 0…−2 градуса, днем +11…+13 градусов, без осадков.

17 мая: ночью -1.+1 градус, днем +12.+14 градусов, без осадков.

По данным Gismeteo, 18 и 19 мая в крае и Барнауле ожидается теплая погода, столбик термометра поднимется до +22 градусов.